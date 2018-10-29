«Новая газета» и стадо баранов: скандал в Потаповском переулке

Москва, 29 октября. Три клетки с баранами, на которых были надеты жилетки с надписью «Пресса», привезли к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке Москвы, сообщается на сайте «Новой газеты».

Издание публикует фото и добавляет, что редакция обратилась в правоохранительные органы с просьбой пристроить животных. Примечательно, что на фото, опубликованном «Новой газетой», видны ягнята, а не взрослые овцы или бараны.

В настоящее время неизвестно, кто занимается вопросом пристройства брошенных животных. В коммунальных службах города также не смогли ответить на вопросы очевидцев. Вероятно, судьба животных решится в московском департаменте природопользования.

В социальных сетях и телеграмм каналах ситуацию высмеивают. ТГ-канал «Караульный» пишет:

«Новая Газета» вызвала полицию, а надо было вызывать Сталика Ханкишиева)».

«Ты зачем овец к «Новой газете» притащил? Лучше бы на шашлык к генералу завез», пишет ТГ-канал «Товарищ майор».

Напомним, недавнее «расследование» «Новой газеты» вызвало скандал, в ходе которого издание обвинили в провокациях. В начале октября журналист «Новой газеты» Денис Коротков сообщил в полицию об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. Якобы тот рассказывал ему о «грязной работе», которую он выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили Амельченко в розыск, но пару дней назад он сам явился в полицию и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

Амельченко сообщил, что Коротков сам на него вышел и предложил заработать. Амельченко посулили 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный Коротковым. То есть «информатор» Короткова сам явился в полицию и дал показания против журналиста.

Политолог Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отмечал, что Денис Коротков, опозорившийся в октябре в деле «разоблачений» Валерия Амельченко в «Новой газете», не впервые оказывается в центре подобного скандала.