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Эксперимент над украинцами: экс-министр объяснил, почему цены на газ будут расти

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«Рискованный эксперимент над украинцами»: экс-министр объяснил, почему продолжат расти цены на газ

Бывший министр ЖКХ, а ныне глава «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей заявления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Бывшая «дама с косой» клятвенно обещает украинцам после прихода к власти «снизить тарифы на газ как минимум вдвое». И если премьер-министр Владимир Гройсман считает это «ненаучной фантастикой», то Кучеренко уверен — все вполне реально, хотя и труднореализуемо.

«С одной стороны, я считаю обещание Юлии Владимировны снизить газовые тарифы для населения чисто политическим заявлением, — заявил Кучеренко в беседе с ФАН. — Но оно тем не менее имеет под собой экономическую подоплеку. Я понимаю слова Тимошенко таким образом — нужно в любом случае привести все тарифы в законодательное поле. А сегодняшние тарифы ЖКХ — как на газ, так и на воду, тепло и многое другое — абсолютно незаконны, это однозначно.

И даже если в результате такого шага возникнет сложная система долговых обязательств, то Тимошенко, как президент, может обратиться к украинцам с заявлением. Например о том, что «мы не изымаем у вас деньги посредством высокой цены на энергоресурсы, но мы сделаем вас миноритарными акционерами НАК «Нафтогаз».

«Рискованный эксперимент над украинцами»: экс-министр объяснил, почему продолжат расти цены на газ

По словам Кучеренко, лично он хотел бы стать миноритарным акционером «Нафтогаза», и таких людей среди украинцев может найтись немало.

«Если выяснится, что за последние четыре года я переплатил газовому монополисту, допустим, 100 тысяч гривен, я хотел бы получить эти деньги в виде небольшого пакета акций этой компании, — говорит экс-министр.

Также я хотел бы стать акционером «Киевтеплоэнерго», НАК «Водоканал» и других ресурсных компаний. И это, между прочим, — мировая практика: многие публичные компании в Европе имеют среди своих акционеров рядовых жителей страны».

По словам Кучеренко, он просто «не видит другой модели разруливания ситуации с тарифами», при которой Тимошенко могла бы выполнить обещание и при этом не обрушить экономику Украины.

«Если нынешние тарифы незаконны, то должен быть полный перерасчет долгов ресурсных компаний гражданам и возвращение на правовые позиции, — считает Кучеренко.

Что касается нынешнего повышения тарифов на газ на 23,5% — если сейчас украинская общественность не отреагирует на это должным образом, то ждите повышения еще на 60% (оно уже практически объявлено в планах правительства на апрель 2019 года), а затем — еще, допустим, на 90%.

По сути, нынешние власти пошли на рискованный эксперимент, в ходе которого проверяется «порог чувствительности» украинской нации. Если наша нация покорно «съест» это повышение тарифов, то оно неизбежно продолжится».

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал обещания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко вернуть старые тарифы на газ для населения «ненаучной фантастикой». Он пояснил — в случае снижения тарифов на газ до «рентабельной адекватной цены», как обещает Тимошенко, Украине придется за год отдать МВФ 20 миллиардов долларов.

«Рискованный эксперимент над украинцами»: экс-министр объяснил, почему продолжат расти цены на газ

При этом, по его словам, все валютные резервы Украины на сегодня составляют 16,6 млрд долларов и у Киева просто нет возможности и ресурсов отменить решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Гройсман с иронией призвал «защитников обездоленных» «сначала договориться с МВФ, ЕС и Всемирным банком и ликвидировать это условие».

Напомним, стоимость газа для простых украинцев с начала ноября составит 8550 гривен (более 300 долларов) за тысячу кубометров. Кроме того, по опубликованным расчетам правительства Украины, с середины 2019 года та же тысяча «кубов» голубого топлива обойдется украинским домохозяйствам уже в 12,5 тысяч гривен.

«Центр защиты киевлян» (организован партией «Батькивщина» и Юлией Тимошенко) вместе с «Союзом собственников жилья Украины» намерены проанализировать постановление Кабмина о повышении тарифов на газ с 1 ноября. После чего эти общественные организации пообещали обратиться в Окружной административный суд Киева, чтобы документ признали незаконным.

Как считают эксперты, постоянное повышение тарифов на услуги ЖКХ стало для президента Петра Порошенко и его окружения эффективным инструментом пополнения дырявого бюджета Украины за счет простых граждан. В свою очередь кандидат в президенты Тимошенко использует их как один из главных козырей в своей предвыборной кампании — с целью завоевать симпатии украинцев, став в их глазах «полной противоположностью» нынешним властям.

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева
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