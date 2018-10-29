Эксперимент над украинцами: экс-министр объяснил, почему цены на газ будут расти

Бывший министр ЖКХ, а ныне глава «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей заявления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Бывшая «дама с косой» клятвенно обещает украинцам после прихода к власти «снизить тарифы на газ как минимум вдвое». И если премьер-министр Владимир Гройсман считает это «ненаучной фантастикой», то Кучеренко уверен — все вполне реально, хотя и труднореализуемо.

«С одной стороны, я считаю обещание Юлии Владимировны снизить газовые тарифы для населения чисто политическим заявлением, — заявил Кучеренко в беседе с ФАН. — Но оно тем не менее имеет под собой экономическую подоплеку. Я понимаю слова Тимошенко таким образом — нужно в любом случае привести все тарифы в законодательное поле. А сегодняшние тарифы ЖКХ — как на газ, так и на воду, тепло и многое другое — абсолютно незаконны, это однозначно. И даже если в результате такого шага возникнет сложная система долговых обязательств, то Тимошенко, как президент, может обратиться к украинцам с заявлением. Например о том, что «мы не изымаем у вас деньги посредством высокой цены на энергоресурсы, но мы сделаем вас миноритарными акционерами НАК «Нафтогаз».

По словам Кучеренко, лично он хотел бы стать миноритарным акционером «Нафтогаза», и таких людей среди украинцев может найтись немало.

«Если выяснится, что за последние четыре года я переплатил газовому монополисту, допустим, 100 тысяч гривен, я хотел бы получить эти деньги в виде небольшого пакета акций этой компании, — говорит экс-министр. Также я хотел бы стать акционером «Киевтеплоэнерго», НАК «Водоканал» и других ресурсных компаний. И это, между прочим, — мировая практика: многие публичные компании в Европе имеют среди своих акционеров рядовых жителей страны».

По словам Кучеренко, он просто «не видит другой модели разруливания ситуации с тарифами», при которой Тимошенко могла бы выполнить обещание и при этом не обрушить экономику Украины.

«Если нынешние тарифы незаконны, то должен быть полный перерасчет долгов ресурсных компаний гражданам и возвращение на правовые позиции, — считает Кучеренко. Что касается нынешнего повышения тарифов на газ на 23,5% — если сейчас украинская общественность не отреагирует на это должным образом, то ждите повышения еще на 60% (оно уже практически объявлено в планах правительства на апрель 2019 года), а затем — еще, допустим, на 90%. По сути, нынешние власти пошли на рискованный эксперимент, в ходе которого проверяется «порог чувствительности» украинской нации. Если наша нация покорно «съест» это повышение тарифов, то оно неизбежно продолжится».

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал обещания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко вернуть старые тарифы на газ для населения «ненаучной фантастикой». Он пояснил — в случае снижения тарифов на газ до «рентабельной адекватной цены», как обещает Тимошенко, Украине придется за год отдать МВФ 20 миллиардов долларов.

При этом, по его словам, все валютные резервы Украины на сегодня составляют 16,6 млрд долларов и у Киева просто нет возможности и ресурсов отменить решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Гройсман с иронией призвал «защитников обездоленных» «сначала договориться с МВФ, ЕС и Всемирным банком и ликвидировать это условие».

Напомним, стоимость газа для простых украинцев с начала ноября составит 8550 гривен (более 300 долларов) за тысячу кубометров. Кроме того, по опубликованным расчетам правительства Украины, с середины 2019 года та же тысяча «кубов» голубого топлива обойдется украинским домохозяйствам уже в 12,5 тысяч гривен.

«Центр защиты киевлян» (организован партией «Батькивщина» и Юлией Тимошенко) вместе с «Союзом собственников жилья Украины» намерены проанализировать постановление Кабмина о повышении тарифов на газ с 1 ноября. После чего эти общественные организации пообещали обратиться в Окружной административный суд Киева, чтобы документ признали незаконным.

Как считают эксперты, постоянное повышение тарифов на услуги ЖКХ стало для президента Петра Порошенко и его окружения эффективным инструментом пополнения дырявого бюджета Украины за счет простых граждан. В свою очередь кандидат в президенты Тимошенко использует их как один из главных козырей в своей предвыборной кампании — с целью завоевать симпатии украинцев, став в их глазах «полной противоположностью» нынешним властям.