Экономически невыгодно: администрация города Гуково хочет закрыть коррекционный детский сад

Жители города Гуково Ростовской области пытаются сохранить коррекционный детский сад, в отношении которого администрация заняла прагматическую позицию. Родителям открыто заявляют, что обучение и адаптация их детей невозможна в прежних условиях, так как для города содержание детского сада — только «финансовый вопрос».

Активисты обратились к президенту РФ и в местную прокуратуру с просьбой защитить их права. Размещенная в Интернете петиция собрала более 100 тысяч подписей пользователей, возмущенных действиями местных властей в социальной сфере. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

«Экономически невыгодно содержать коррекционный детский сад»

Детский сад №33 «Солнышко» в городе Гуково Ростовской области работает с детьми, имеющими недостатки речевого развития. Для таких детей необходима специальная программа обучения, в которую входит исправление отклонений в речевом развитии детей, осуществление необходимой квалифицированной коррекции, развитие индивидуальных способностей и психологическая адаптация. Некоторые дети, посещающие учреждение, являются инвалидами или находятся под опекой. Новости о закрытии приема детей, а в дальнейшем — полностью детского сада вызвали бурю возмущений среди родителей.

«Старшая дочка у меня на инвалидности, она все еще посещает детский сад. Нам никто ничего не сообщил. В конце августа были только слухи. В начале сентября я пришла забирать дочь из садика, спросила воспитателя, почему мой ребенок на другой площадке. Мне ответили, что группу перевели. В отделе образования на встрече мне сказали, что это просто экономически невыгодно — содержать коррекционный детский сад. Я не знаю, как может быть коррекционный садик экономически выгоден, если дети, находящиеся в нем, дотационные», — заявила Илона Усольцева.

Определиться с количеством переведенных в другие группы детей, по словам местных жителей, в ведомствах до сих пор не могут. Когда активисты посетили отдел образования, им сказали, что перевелись только четыре ребенка с няней и логопедом. Ранее, на встрече с представителем администрации, звучала информация только об одном ребенке.

«Так как обратиться в выходные, когда узнала эту новость, в другие инстанции не получилось, я написала петицию. Также написала письмо на имя президента, в отдел образования и министерство образования Ростовской области. Естественно, все запросы спустили в администрацию нашего города», — посетовала собеседница агентства.

В Сети созданная Илоной петиция уже набрала более 100 тысяч подписей поддерживающих позицию автора пользователей. В комментариях выразили слова поддержки и неудовлетворенность тем, как решают социальные вопросы в регионе.

«У меня один ребенок выписался и пошел в школу. Остался у меня ребенок в старшей группе и двое в закрытой средней группе. В середине августа нам сообщили о переходе в другой садик. Один ребенок остается здесь, а двое переходят в другой сад. И живем мы далеко. Нам по городу развозить детей просто невозможно, чтобы еще успеть на работу. Мы однозначно с мужем решили забрать детей, чтобы самостоятельно ими заниматься. С приемными мы посещаем логопеда, которого отдельно наняли», — рассказала многодетная мать Анастасия Еремеева (имя изменено по просьбе собеседника).

Как сообщила Анастасия, проблему все же удалось решить. На контакт вышла заведующая детским садом и предложила детей перевести в старшую группу, чтобы они оставались вместе в коррекционной группе. Правда, меры временные, потому что детский сад по постановлению главы администрации будет закрыт до наступления 2019 года.

Возмущенная группа родителей 13 сентября посетила администрацию, где их приняли. Заместитель главы администрации города Гуково Елена Голикова, с которой удалось поговорить, не располагала всей информацией. В разговоре с ней выяснилось, что постановления о слиянии, реорганизации или ликвидации детского сада нет. На вопрос о том, на каком основании уже была переведена одна группа в другой детский сад, внятного ответа родители не получили.

Позднее 17 сентября активисты попали на прием к заведующей отделом образования администрации города Гуково Оксане Никулиной. По словам родителей, присутствовавших на встрече, отделом образования было отправлено экономическое обоснование в администрацию для решения о реорганизации детского сада. Кроме того, Оксана Никулина сообщила, что на данный момент нет желающих посещать коррекционное учреждение, так как детей с речевыми дефектами, которым нужен особый подход, в городе нет.

Напротив, заведующая детским садом Лариса Морякина заявила родителям, что набор детей на текущий учебный год состоялся, но поступившие были направлены в другие учреждения. Активисты также обратили внимание на неожиданное изменение статуса и названия «Солнышко». Как сообщили в руководстве, из названия убрали упоминание «детский сад компенсирующего вида (с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков речевого развития детей) второй категории». Причины изменений родителям не озвучили.

«Отношения как в семье»

«Наш садик маленький, находится в удобном месте с хорошим двором и стоянкой. Нам только поменять окна, и занимайся чем хочешь. Конечно, решение не обосновано. Нам поступает информация, что в здании детского сада планируют что-то открыть по типу медицинского центра или дома престарелых, — поделилась Анастасия Еремеева. — У нас он такой один. В некоторых садиках открыли логопедические группы, но специализированного детского сада для детей с особенностями в развитии у нас в городе больше нет. У меня в нем бабушка работала. Для детей, которые боятся шума, это лучшее место».

Активисты подчеркивают, что детский сад соответствует всем условиям. Это отдельное здание, в котором не холодно зимой. Детский сад «Солнышко» дает возможность особенным детям скорректировать логопедические проблемы, адаптироваться в небольшом коллективе, чтобы в дальнейшем вступить во взрослый этап своей жизни без страха, речевых дефектов, эмоционально и психически стабильным. Кроме того, детский сад позволяет особенным детям и детям с речевыми дефектами подготовится к обучению в школе. Силами родителей здание поддерживали в приличном состоянии, так как деньги на ремонт не выделяются.

«Мы ходили в простой садик. Дети очень гиперактивные, и их не удавалось поймать воспитателям. Они убегали за пределы детского сада. В «Солнышке» работают специалисты, группы меньше и за всеми удается уследить. Дети походили немного, но я вижу, как к ним относятся воспитатели. Отношения как в семье», — резюмировала Анастасия.

По словам Анастасии, многие остаются в Гуково только из-за уровня образования для особых детей. Родители, оставшиеся без привычного детского сада, жалуются, что их дети могут испугаться и пострадать, попав в коллектив с обычными воспитанниками. На этот довод на встрече с родителями представители администрации нашли, что ответить. Они привели в пример другой коррекционный детский садик, где собираются группы слепых и глухих. Позабыли чиновники только о том, что данный детский сад принимает детей только с патологией и с ними вместе не учатся ребята из общей группы.

Родители настаивают на том, что детям с ограниченными возможностями здоровья будет сложно адаптироваться в обычном детском саду. Детям нужны особые условия обучения, которые предоставляет «Солнышко». Активисты не верят в то, что государство, финансируя программы по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, считает необходимым закрывать специализирующиеся на этом учебные заведения.

«Это чисто вот такой финансовый вопрос»

25 сентября в детском саду №33 состоялось общее собрание родителей, педагогов и представителей отдела образования администрации города Гуково. Перед собравшимися выступила заместитель заведующего отделом образования Ирина Озернова. Она озвучила вышедшее постановление, подписанное главой администрации города Гуково Виктором Доренко, о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №45 «Жемчужинка» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №33 «Солнышко». Был установить срок реорганизации до 31 декабря 2018 года.

«Подарок на Новый год», — возмутились присутствовавшие родители.

Ирина Озернова попросила родителей выслушать ее. Она заверила, что ни у кого из присутствовавших здесь представителей администрации не было желания закрыть или реорганизовать детский сад. В этом она постаралась убедить родителей, упомянув, что они все вместе живут в этом городе.

«Ваш сад маленький. Это ждет всех жителей Гуково. Я вам не буду врать и лукавить. Количество детей сокращается с каждым годом. Выживать будут только большие учреждения. Это чисто вот такой финансовый вопрос. Вы ничего не теряете», — заявила Озернова.

Собрание, по словам активистов, прошло результативно, потому что им удалось пообщаться уже коллективно с представителем администрации. В администрации пообещали, что будет создана комиссия в отделе образования для коммуникации с родителями для обсуждения вопроса реорганизации детского сада. Кроме того, представитель администрации так и не ответил на вопрос родителей, на каком оснований перевели детей, пока реорганизация еще не закончена и не был издан приказ или постановление.

Активисты вынуждены были обратиться за помощью к президенту Российской Федерации, они намерены воспользоваться всеми разрешенными законодательством способами по защите прав и законных интересов своих детей. Родители составили коллективное обращение и даже обратились за помощью в прокуратуру.

Жители Гуково просят проверить законность действий отдела образования по реорганизации, которая поспособствовала закрытию детского сада «Солнышко», а также обратить внимание органов государственной власти и администрации учреждения на необходимость соблюдения конституционных прав детей с особенностями развития.

Родители детей, которые к концу года останутся без коррекционного детского сада, намерены обращаться в суд и для этого попросили истребовать документы, на основании которых принято решение об изменении статуса и названия образовательного учреждения. На данный момент активисты ждут ответа от прокуратуры, а персонал уже получил на подпись уведомления об увольнении, в котором говорится о ликвидации детского сада «Солнышко».