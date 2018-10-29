Владельцы Ждуна через суд требуют от Первого канала 3 млн рублей

Москва, 29 октября. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского предприятия «Си Ди Лэнд контакт», который обладает правами на произведение с наименованием «Ждун», к Первому каналу. Речь идет о взыскании 3 миллионов рублей, о чем свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Согласно полученным данным, иск поступил в суд 24 октября, однако по-прежнему не принят к производству. В том числе не сообщаются основания исковых требований. Дело «Ждуна» будет рассматривать судья, специализирующаяся на спорах о защите деловой репутации и интеллектуальных прав.

Стоит отметить, что компания «Си Ди Лэнд контакт» получила исключительные права на произведение «Ждун» на основании договора, заключенного в апреле прошлого года с автором Маргрит ван Брифорт.

Напомним, арбитражный суд Москвы ранее взыскал с компании «МегаФон» 8,6 миллиона рублей за незаконное использование образа «Ждуна».

В начале октября стало известно, что голландская художница и автор известной скульптуры представила новое творение и попросила поклонников ее творчества подобрать ему имя на английском языке. Новая скульптура выполнена в виде морщинистой туши телесного цвета с задними человеческими конечностями.