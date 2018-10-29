Опубликовано видео похорон Николая Караченцова в Москве

Москва, 29 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео прощальной церемонии и похорон Николая Караченцова на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с артистом пришли сотни человек. На записи видно, как похоронная процессия вместе с вдовой Караченцова Людмилой Поргиной несет гроб к могиле.

Ранее в московском театре «Ленком», которому Каранченцов отдал всю свою актерскую жизнь, простились с актером. Возле гроба собралась вся семья артиста. Вечером 29 октября в память о Караченцове в театре будет сыгран спектакль «Юнона и Авось».

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия.