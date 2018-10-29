Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Китай задумался о строительстве аэропорта в Антарктиде

57
0 Оставить комментарий

Китай задумался о строительстве аэропорта в Антарктиде

Пекин,29 октября. Власти КНР планируют построить в Антарктиде аэропорт. Воздушная гавань сможет принимать туристов со всего мира, а также исследовательские экспедиции.

Китайские специалисты выбирали место под строительство около года назад. Авиаузел может быть построен на леднике, недалеко от станции Чжуншань. Чтобы начать строительство Пекину необходимо договориться о сотрудничестве с разными государствами. Самолеты не могут совершать полеты в Антарктиду без дозаправки топливом, как сообщает издание Keji Ribao.

По информации источника издания, на строительство объекта может уйти несколько лет. Строительство воздушной гавани связано с желанием китайских властей обеспечить себя материально-технической базой для антарктической деятельности.

В настоящий момент на Южной полюсе у КНР действуют четыре станции.  Часть из них оборудована взлетными полосами для самолетов с неподвижным крылом.

 

 

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое