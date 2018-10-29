Сирия намерена вернуть Идлиб под свой контроль: целостность САР как главный шаг к мирной жизни

Сирийская провинция Идлиб, как и ранее три остальные зоны деэскалации, должна будет вернуться под управление официального Дамаска, заявил во время своей речи в парламенте арабской республики министр обороны страны Али Абдалла Айюб. Видео, на котором запечатлено его выступление, было опубликовано на странице законодательного органа САР в соцсети Facebook. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению главы военного ведомства Сирии, Идлиб не должен стать исключением, и его вслед за Даръа, Восточной Гутой и Растанским котлом необходимо передать назад в ведение центрального руководства республики. Он также подчеркнул, что Сирийская арабская армия (САА) всегда готова выполнить свой долг, в случае если мирные переговоры по вине боевиков зайдут в тупик.

Кроме того, Айюб также добавил, что Соединенные Штаты растеряли почти всех своих стратегических союзников внутри САР. Единственным козырем для американцев пока остаются курдские бандгруппы Демократических сил Сирии (SDF). Однако им тоже вскоре придется (вслед за исламистами из Идлиба) выбирать — либо присоединиться к конструктивному мирному диалогу с Дамаском, либо потерять все захваченные северо-восточные районы в прямом бою с САА.

Но прежде чем повернуться на восток, необходимо сначала разобраться с Идлибом. Соглашение РФ и Турции о формировании на этом направлении демилитаризованной зоны, безусловно, исключает силовой вариант возвращения региона под контроль сирийских войск. Каким же тогда путем в эту провинцию наконец вернется мир?

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов выразил мнение в беседе с корреспондентом ФАН, что после разоружения боевиков в рамках российско-сирийского Меморандума мирный процесс на этом направлении продолжит развиваться. Ситуация должна вернуться к прежней довоенной жизни в соответствии с единым сирийским законодательством.

«Вернуть Идлиб в ведение легитимного руководства и правительственных войск, безусловно, необходимо. Это нелегкое предприятие, поскольку тому еще не раз будут пытаться противодействовать как сами боевики, так и внешние силы в лице прежде всего США. Однако переговорный процесс, направленный на политическое урегулирование ситуации, будет развиваться. В значительной степени, тем не менее, это зависит от Турции, которая взяла на себя большую часть обязательств по итогам договоренностей с РФ, поскольку имеет прямые контакты со многими местными группировками», — подчеркнул эксперт.

Анкара, конечно, имеет собственные интересы на севере САР, однако недавний саммит России, Турции, ФРГ и Франции в Стамбуле заставляет верить, что она действительно будет приверженной независимости и территориальному единству Сирии, вследствие чего выполнит все условия подписанных с Москвой соглашений.

«Во время саммита турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не отказывается от своих обязательств. Все участники фактически признали, что осуществление контроля Дамаска над Идлибом — необходимая мера в плане продвижения политического процесса. Без освобождения этих территорий от крайне радикальных группировок, а там такие до сих пор есть, в том числе «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), достижение мира на этом направлении в любом случае будет невозможно», — уверен Борис Долгов.

Именно с их стороны, а также аффилированных с «Нусрой» бандформирований силы РФ и САР ожидают проведения новых возможных провокаций, напомнил он.

«Впрочем, президент РФ Владимир Путин подтвердил во время саммита, что в случае продолжения вооруженных провокаций со стороны террористических элементов российские силы будут помогать сирийской армии в нанесении ответных ударов по джихадистам. Ничто не должно мешать развитию политического процесса, в ходе которого Идлиб и другие еще оккупированные районы должны будут полностью вернуться в состав единой мирной Сирии, это необходимо для нормальной жизни граждан страны», — резюмировал востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.