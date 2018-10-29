Нейросеть из Сколково научилась находить рак в крови и пневмонию

Резиденты инновационного центра «Сколково» совместно с учеными Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разрабатывают медицинскую нейросеть «Третье мнение». Она уже научилась находить раковые клетки в снимках пятен крови, распознавать офтальмологические заболевания по изображениям глазного дна, исследовать клетки костного мозга и самостоятельно обнаруживать признаки туберкулеза и пневмонии в рентгенографии легких.

«Сначала было машинное обучение с учителем, врачи-эксперты анализировали огромное количество данных и размечали патологические изменения непосредственно вручную, а после уже тестировались возможности нейросети. Постепенно происходит самообучение системы: идет накопление опыта и повышается точность», — рассказал в интервью Федеральному агентству новостей бизнес-архитектор компании «Третье мнение» Евгений Тощов.

По словам разработчиков, искусственный интеллект обучается 24 часа в сутки, «не устает и не болеет» — таким образом исключается пресловутый человеческий фактор в обследовании пациентов и постановке диагнозов. Проект его авторы позиционируют как платформу поддержки принятия врачебных решений.

«Врачи устают — они сами говорят, что могут на что-то не обратить внимания. С помощью нейросети можно отделить нормальные снимки от тех, на которые нужно обратить внимание. Это особенно актуально, когда имеется большой поток данных. Можно загрузить цифровой снимок в систему, и нейросеть сама все нарисует», — поясняет собеседник ФАН.

Сейчас робот-медик учится анализировать результаты ультразвуковых исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. В планах — расширение перечня анализируемых данных, чтобы они включали в себя не только графические файлы, но и текстовые.

«Со словесными данными сложнее машину научить работать. Но это и интересно — попытаться связать между собой технологии», — говорит ученый.

Чтобы наладить эффективное самообучение системы, ученые работают над созданием глобального хранилища медицинских данных. Огромный массив информации будет обрабатываться в соответствии с созданными математическими моделями, выявляя необходимые для постановки диагноза закономерности.

Предполагается, что первыми доступ к системе получат клинические больницы Сеченовского университета, а в перспективе «Третье мнение» будет распространяться и в другие медицинские учреждения. Авторы рассматривают и возможность запуска подобной системы для самих пациентов.

«Самолечение я бы не посоветовал ни с этой системой, ни без нее. Но что может сделать пациент? Он может, если у него есть снимок на руках, загрузить его и проверить, — есть ли у него что-то подозрительное. И в дальнейшем система даст ему рекомендацию обратиться к конкретному врачу», — рассказал Евгений Тощов.

Пока такого сервиса нет, и проект запущен в пилотном режиме, резюмировал ученый