Донецк, 29 октября. Украинская армия применила вооруженный зажигательными боеприпасами ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Донецка, в результате чего произошло возгорание дома в населенном пункте Старомихайловка. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно приведенным данным, ВСУ применили ударный БПЛА в понедельник около 14.00. Беспилотник сбросил зажигательные боеприпасы на село, расположенное к западу от Донецка. Это повлекло за собой возгорание дома. Огонь потушили оперативно прибывшие не месте пожарные расчеты МЧС ДНР. По счастливому стечению обстоятельств ни один человек в результате случившегося не пострадал.

Напомним, 27 октября ударный БПЛА ВСУ пытался атаковать охраняемый военный объект в ДНР, но был успешно сбит военнослужащими республики.