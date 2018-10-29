Девять человек пострадали при мощном взрыве в центре Туниса

Тунис, 29 октября. Восемь сотрудников сил безопасности Туниса и один мирный житель пострадали в результате взрыва в тунисской столице на авеню Хабиба Бургибы.

Предварительно, взрыв устроила женщина. На данный момент территория взрыва оцеплена. О погибших пока не сообщается, передает местная радиостанция «Мозаик ФМ».

Известно, что взрыв произошел недалеко от министерства внутренних дел. Как сообщает Sky-News Arabia, целью смертницы могли быть сотрудники ведомства.

Инцидент классифицирован как террористический акт.