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Звезда «Дома-2» экстренно госпитализирована в Москве

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Звезда «Дома-2» экстренно госпитализирована в Москве

Москва, 29 октября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Богдана Николенко была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

По словам девушки, накануне она почувствовала резкую боль в нижней области живота. Медики полагают, что болезненные ощущения возникли в результате проблем с почкой. В настоящее время врачи пытаются устранить проблему медикаментозным способом, однако дело может дойти до хирургического вмешательства.

«У меня сильно прихватил низ живота. Врачи сказали, что в связи с беременностью начались проблемы с почкой. Если не получится устранить проблему антибиотиками, придется делать операцию», — рассказала Николенко в комментарии dom2magazine.

Ранее стало известно, что одна из участниц «Дома-2» Наталья Игрунова попала в отделение челюстно-лицевой хирургии в Москве после съемок очередного эпизода реалити-шоу. По неподтвержденным данным, Игрунову избил один из участников проекта «Дом-2».

Автор: Артем Никулин
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