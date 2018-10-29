ЦСКА выразил соболезнования ФК «Лестер»

Москва, 29 октября. Московский ЦСКА выразил соболезнования английскому «Лестер Сити» в связи с гибелью владельца футбольного клуба Вишая Шривадданапрабхи.

«ЦСКА выражает свои глубочайшие соболезнования LCFC [«Лестер Сити»] после крушения вертолета в Лестере», — говорится в сообщении в микроблоге Twitter.

#CSKA expresses its deepest condolences to @LCFC after helicopter crash at Leicester City that took away five lives including the club’s chairman, Vichai Srivaddhanaprabha — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) October 29, 2018

Напомним, вертолет, на борту которого находились пять человек, разбился в минувшую субботу недалеко от домашнего стадиона «Лестера» после матча десятого тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По информации полиции, при крушении воздушного судна погибли владелец «Лестера», два сотрудника клуба, пассажир и пилот.