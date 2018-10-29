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Фигуристка Туктамышева разделась до белья на Гран-при в Канаде

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Фигуристка Туктамышева разделась до белья на Гран-при в Канаде

Оттава, 29 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, одержавшая победу в одиночном катании, во время показательного выступления разделась до нижнего белья.

Фигуристка выступала под песню Бритни Спирс Toxic и в кульминационном моменте сняла с себя верхнюю часть костюма стюардессы, оставшись лишь в нижнем белье.

Ранее Туктамышева заняла первое место на втором этапе Гран-при в канадском Лавале, набрав 203,32 балла. Второе место досталось участнице из Японии, а третье – Евгении Медведевой, которая оказалась седьмой по результатам короткой программы.

Автор: Софья Куликова
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