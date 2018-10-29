Дело Вороненкова закрыто судом в Москве в связи со смертью экс-депутата

Москва, 29 октября. Тушинский суд российской столицы прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, тем самым удовлетворив ходатайство сына и матери подсудимого.

«Уголовное дело в отношении Вороненкова прекратить в связи со смертью подсудимого», — огласила решение судья Надежда Ткачева.

В Тушинском суде Москвы, где в понедельник, 29 октября, началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве, сын бывшего депутата Николай Вороненков выразил согласие на его прекращение в связи со смертью его отца, передает ТАСС. Ранее он выступал против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Кроме сына Вороненкова ходатайство о прекращении дела подали вдова бывшего депутата, мать и сестра. Однако потерпевший по уголовному делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков до сих пор жив и его нужно привлечь к ответственности.

Напомним, депутат от КПРФ Вороненков в марте 2017 года являлся фигурантом уголовного расследования о мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Вороненков бежал на Украину, опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов, где вскоре был убит. Киллером был назван уроженец Севастополя Павел Паршов, проживавший в Днепре.

На прошлой неделе певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова назвала имя убийцы своего мужа в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Она предполагает, что за нападением стоит «друг семьи» Денис Панаитов, пишет «Газета.ru».