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Гонщик Хэмилтон может обогнать Шумахера за два-три года — эксперт

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Гонщик Хэмилтон может обогнать Шумахера за два-три года — эксперт

Москва, 29 октября. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes в Формуле-1, через два-три года может обогнать немецкого пилота Михаэля Шумахера, считает эксперт по автоспорту Игорь Ермилин.

По его мнению, Хэмилтон в настоящее время находится на пике своей формы и очень молод. Кроме того, отметил Ермилин, машина у команды Mercedes остается самой быстрой, а команда — одна из самых дисциплинированных и сильных, с хорошими стратегами.

«У Хэмилтона, действительно, сейчас все очень хорошо складывается, через два-три года усилий он вполне может догнать и обогнать Шумахера», — приводит телеканал «360» слова эксперта.

Напомним, Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» 11 лет назад. Первый чемпионский титул он заполучил в 2008 году. Титул в нынешнем чемпионате стал для британского гонщика четвертым за последние пять лет.

Автор: Дарья Смолина
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