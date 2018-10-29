Киев, 29 октября. Селфи одного из пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, который разбился в понедельник около острова Ява, оказался фейком украинских СМИ.

Украинский телеканал NewsOne опубликовал на своем сайте видеозапись крушения Lion Air JT 353 Padang-Jakarta, выдав его за катастрофу Boeing-737. Журналисты NewsOne поставили ссылку на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуации Индонезии на своей странице в Twitter.

В индонезийском ведомстве не оставили без внимания публикацию NewsOne и попросили не распространять фейковую информацию.

«Это пассажиры самолета Lion Air JT 353 Padang-Jakarta. Все пассажиры выжили. Не принимайте участие в распространении фейков», — подчеркнули в Агентстве по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

Boeing -737, следовавший из Джакарты на остров Суматра, разбился в понедельник недалеко от острова Ява. Экипаж воздушной машины запросил возвращение в аэропорт перед тем, как связь с воздушным судном прервалась. Пилоты попросили вернуться в аэропорт через несколько минут после того, как самолет вылетел из индонезийской столицы.

Отметим, что во время поисковых работ был найден взорвавшийся топливный бак самолета.

Все 185 пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту — погибли. По информации Ростуризма, россиян среди них не было.

Представители индонезийской авиакомпании сообщили, что самолет имел технические проблемы во время предыдущего полета, однако их устранили.