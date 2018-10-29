Ветераны обвинили Оксимирона в причастности к керченской трагедии

Москва, 29 октября. Члены содружества ветеранских организаций «За други своя» обратились с заявлением в Роскомнадзор с требованием наказать рэп-исполнителя Оксимирона (Мирона Федорова). По мнению автора заявления Валентина Боцвина, песня исполнителя «Последний звонок» вдохновила «керченского стрелка» Владислава Рослякова на массовое убийство в политехническом колледже.

«Актовый зал, АК достал, с предохранителя снял. Как удивится директриса, лишь увидев меня. Одиннадцатый «А», не хотите мира — выйдет война», — приводит в доказательство текст песни общественник.

Как пишет Боцвин, исполнение этой песни на концертах и размещение в неограниченном доступе в Интернете текста песни и видеоклипа «крайне негативно сказывается на поведении подростков, психика которых в силу возраста неустойчива и уязвима».

По мнению председателя ветеранской организации, текст песни соответствует понятию запрещенной для распространения среди детей информации на основании Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В силу этого Боцвин требует запретить публичное исполнение песни и ее распространение.

Общественник также просит привлечь Мирона Федорова к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

Общественники из союза ветеранских организаций «За други своя» также планируют обсудить проблему распространения опасной информации на круглом столе «Освещение трагедий в интернете: провокации, угрозы, риски», которая пройдет в Общественной палате РФ 30 октября в 11.00. Тема керченской трагедии станет одной из главных в планируемом обсуждении.

Напомним, массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября. Подозреваемый, Владислав Росляков, расстрелял своих сверстников и персонал школы из ружья 12-го калибра, после чего свел счеты с жизнью. Впоследствии оказалось, что Росляков длительное время готовился к преступлению и неоднократно высказывал человеконенавистнические мысли в разговорах с одногруппниками.