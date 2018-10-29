Киев саботировал восстановление мобильной сети Vodafone в Донбассе

Донецк, 29 октября. Киев, несмотря на заключенные минские соглашения, продолжает саботировать процесс восстановления мобильной сети Vodafone в Донбассе. Об этом сообщил и. о. министра связи Донецкой народной республики Виктор Яценко.

По его словам, утром 24 октября украинская сторона отказалась пропускать через свой контрольно-пропускной пункт автомобиль, перевозивший телекоммуникационное оборудование. Тем самым, указал Яценко, Киев намеренно затягивает процесс стабилизации работы украинского оператора в ДНР, нарушая тем самым минские соглашения.

Машина, добавил и. о. министра, должна была доставить в республику запасные части для оборудования систем передачи данных и базовых станций, ремонта оптического кабеля, а также оборудование электропитания. Договоренности об этом, напомнил Яценко, стороны достигли 16 октября на встрече в белорусской столице.

Напомним, в течение 2018 года несколько раз наблюдались масштабные сбои в работе мобильного оператора Vodafone на территории Донбасса. До госпереворота в 2014 году и последующего конфликта в Донбассе в регионе работали несколько операторов, однако на данный момент Vodafone осталась единственной украинской компанией, при этом работающей с перебоями.

Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.