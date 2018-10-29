Тунис, 29 октября. Неизвестная женщина устроила взрыв в центре города Тунис, сообщает государственное радио североафриканской республики.

По словам очевидцев, взрыв произошел на Хабиб Бургиба авеню, полиция уже оцепила место происшествия. Другие детали пока не уточняются, передает Reuters.

В последние годы эксперты отмечают рост террористической и криминальной угрозы в Тунисе. Ситуация в стране обострилась после госпереворота 2010-2011 года. После свержения правительства республика начала переживать сильнейший экономический кризис с рекордным уровнем безработицы, который подстегнул развитие криминальных структур.