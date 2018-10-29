Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Женщина погибла при взрыве в центре Туниса

175
0 Оставить комментарий

Женщина погибла при взрыве в центре Туниса

Тунис, 29 октября. Неизвестная женщина устроила взрыв в центре города Тунис, сообщает государственное радио североафриканской республики.

По словам очевидцев, взрыв произошел на Хабиб Бургиба авеню, полиция уже оцепила место происшествия. Другие детали пока не уточняются, передает Reuters.

В последние годы эксперты отмечают рост террористической и криминальной угрозы в Тунисе. Ситуация в стране обострилась после госпереворота 2010-2011 года. После свержения правительства республика начала переживать сильнейший экономический кризис с рекордным уровнем безработицы, который подстегнул развитие криминальных структур. 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое