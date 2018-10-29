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«Любящая забота»: Константинополь объяснил предоставление автокефалии Украине

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«Любящая забота»: Константинополь объяснил предоставление автокефалии Украине

Стамбул, 29 октября. Епископ Константинопольского патриархата Варфоломей заявил, что «любящая забота» церкви стала единственной причиной для предоставления автокефалии Украине. Об этом патриарх заявил на литургии в храме Святого Дмитрия в Ксилопорте.

«Любящая забота о народе божьем на Украине, о народе, пострадавшем из-за расколов и разных нарушений, и искренне желавшего общения во Христе и единства, был мотивом и неизменным критерием решения Вселенского патриархата предоставить ему автокефалию», — сказал Варфоломей.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

В начале октября синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Позднее синод Русской православной церкви назвал расколом предоставление автокефалии Украине‍, а также объявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Автор: Артем Никулин
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