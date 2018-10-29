«Вся Украина внезапно разбогатеет»: в Киеве придумали хитрый план по возврату Крыма





Киев, 29 октября. На Украине резко снизилось число оптимистов, считающих, что киевские власти в ближайшее время смогут вернуть Крым. Об этом заявили аналитики украинского фонда «Демократические инициативы». Такие итоги опроса испугали киевских экспертов и они тут же собрали целый круглый стол и выдвинули хитрый план по исправлению ситуации и увеличению сторонников возвращения Крыма в состав Украины.

По итогам последнего социологического исследования оказалось, что лишь 5% считают, что такой возврат возможен в ближайшей перспективе, тогда как в мае 2016 года верящих в такой сценарий было больше – 22%. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте фонда.

Один из аналитиков организации Сергей Шаповалов с тревогой указал на то, что в восточных и южных регионах поддержка мнения о принадлежности Крыма к Украине несколько ниже, чем в центральных и западных районах, кроме того, там выросло количество людей, которые не определились со своим ответом.

В связи с этим он тут же предупредил, что ситуацией с «региональной разницей в общественном мнении» может воспользоваться Россия, поэтому Украине следует подумать над информационной политикой на юге и востоке».

Специалист также с огорчением отметил, что у многих украинцев «складывается впечатление» об экономической стабильности на полуострове. В этом, по его словам виновато, то Россия, несмотря на экономические санкции, реализует инфраструктурные проекты в Крыму.

«Керченский мост, скандальные турбины компании «Сименс», которые попали на оккупированную территорию. Способствует этому и прессинг гражданского общества, что уменьшает вероятность деоккупации Крыма по инициативе общества. Все это вместе создает у граждан впечатление о стабильности власти в Крыму», — подчеркнул он.

Эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер также призналась, что поражена тем, как много жителей востока и юга Украины не определились по этому вопросу. Поэтому, по ее мнению, власти должны срочно усилить «информационную, разъяснительную, просветительскую работу по этому вопросу».

«Здесь огромный простор для нас всех, – подчеркнула она. – Но в первую очередь для Министерства информационной политики, представительства президента Украины в АРК, Меджлиса1 крымскотатарского народа (организация запрещена в РФ), экспертного сообщества».

«Имею в виду, прежде всего, региональное телевидение в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях. Аналитические программы, интересные ток-шоу, короткие, но ежедневные выпуски «Крым. Дайджест». Это все абсолютно реально», - предложила она.

Так, по мнению Белицер, Киев сможет повернуть на свою сторону таких неопределившихся. В качестве еще одной меры она предложила привлекать частный бизнес в пограничные с Крымом районы Украины.

«Чтобы они стали еще более привлекательными для крымчан», - пояснила эксперт с верой, что Крым вернется, когда вся Украина внезапно разбогатеет.

Помимо этого Белицер призвала всех украинцев активнее общаться с крымчанами в Facebook, Viber и других соцсетях.

Комментируя результаты общественного мнения, Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, заметил, что в сознании украинцев уже произошла стабилизация представлений о Крыме. Но с разными сценариями и гипотетическими идеями относительно будущего Крыма, которые время от времени выдвигаются и в экспертной среде, Игорь Семиволос советует быть осторожными.

«Скажем, идеи о создании крымскотатарской автономии на территории Херсонской области отрицательно повлияли на отношение к будущей крымскотатарской автономии среди жителей юга, – приводит пример неудачных замыслов эксперт.

По его мнению, негативно повлияла, «особенно на первом этапе», и блокада Крыма, «поскольку экономические связи преимущественно южных районов Херсонщины в значительной степени были завязаны на Крым».

Советник министра информационной политики, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Каздобина также указала на то, что Херсонская область играет очень важную роль «в контексте реинтеграции Крыма».

«Однако государственных ресурсов, чтобы коммуницировать там разнообразные вопросы с населением, маловато», — посетовала она.

По ее словам, местное телевидение там не пользуется популярностью и имеет незначительное покрытие, поэтому «оно не является лучшим инструментом для работы с херсонскими аудиториями».

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что эти данные общественного мнения очень важны для реализации стратегии информационной реинтеграции Крыма, которую киевские власти собираются принять в течение месяца.

В этой стратегии, как уточнила она, содержатся ответы относительно того, как лучше действовать Украине и ее международным партнерам, чтобы «как можно скорее добиться возврата территории ныне оккупированного Российской Федерацией полуострова».

Джапарова отметила, что министерство информационной политики постоянно проводит рекламные кампании, целью которых является напоминание о том, что «Крым – это Украина». При этом, как пояснила она, в основном это «информационная картинка» о том, что «там сейчас происходят репрессии, есть и аргументы относительно того, почему именно мы должны вернуться свои территории».

«Как мне кажется, что, кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма», – заключила замминистра.

Напомним, Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине в 2014 году. Жители полуострова провели всеобщий референдум, итогам которого абсолютное большинство жителей полуострова захотели воссоединения с РФ. Президент России Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос об исторической принадлежности полуострова закрыт навсегда, а в марте этого года заверил, что Крым не вернут Украине ни при каких обстоятельствах.

Однако Киев отказывается признавать волеизъявление народа и не оставляет своих притязаний на полуостров, настаивая на введении новых и усилении уже действующих экономических санкций против России.

1 Организация запрещена на территории РФ.