Путин обсудит с главой Кубы углубление стратегического партнерства двух стран

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин 2 ноября обсудит с главой Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом перспективы углубления стратегического партнерства Москвы и Гаваны в различных сферах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«2 ноября состоятся переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом», — говорится в сообщении.

Также лидеры планируют обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Глава Кубы Диас-Канель в ноябре прибудет в Россию с первым визитом. Поездка кубинского лидера начнется 1 ноября. В планах Диас-Канеля также значится встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.