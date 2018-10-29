Россия давно готова: военный эксперт отреагировал на планы НАТО включить Украину и Грузию в свой состав

Вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для России, заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел Андрей Келин на «Валдае».

«Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема», — сказал российский чиновник.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что радикально не может согласиться с подобным заявлением.

«По сути, наша родная, российская армия и флот уже давно готовы в том числе и к такому развитию событий. У нас в Генеральном штабе сидят аналитики, которые могут предсказать развитие ситуации на 10-20, а может быть, и 50 лет вперед», — констатировал военный эксперт.

По его словам, если Грузия и Украина вступят в НАТО, то, возможно, самой большой неприятностью для России станут иностранные военные базы недружественных стран.

«Тогда нам придется так перестраивать группировку вооруженных сил, чтобы она была готова действовать без малейших финансовых затрат. Ведь если бы мы не чувствовали угрозу, то, наверное, мы бы не поставили свою военную базу в той же Южной Осетии или Абхазии», — заключил Виктор Баранец.

Он напомнил, что для отечественной стороны украинская и грузинская армии не являются грозными боевыми структурами. Военное руководство РФ прекрасно понимает, с каким противником имеет дело.

«Другое дело, что на стороне данного государства может выступать НАТО. Это уже совершенно иное дело. И к этому мы тоже готовимся. Я не думаю, что Украина в ближайшие годы вступит в НАТО, поскольку для вступления необходимо, чтобы страна не имела территориальных претензий», — подытожил военный эксперт.

Тем не менее он напомнил, что на Украине ведутся споры о необходимости изменения Конституции. Основной закон, по мнению требователей, должен быть скорректирован таким образом, чтобы Украина могла иметь возможность ввести войска на собственную территорию.

«Украина уже создает базу, чтобы иноземцы пришли на ее территорию и создали там свои военные объекты», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, Киев и Тбилиси намерены вступить в НАТО, однако в Альянсе утверждают, что для этого нужно соответствовать стандартам организации. В настоящий момент ни одна из соседствующих с РФ стран не смогла привести вооруженные силы в соответствие с нормами Альянса.