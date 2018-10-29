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СК РФ расследует гибель журналиста НТВ Развозжаева

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СК РФ расследует гибель журналиста НТВ Развозжаева

Москва, 29 октября. По факту гибели сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева проводится доследственная проверка, о чем говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Москве.

Согласно приведенным данным, тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, было обнаружено утром в понедельник вблизи жилого дома на северо-востоке города. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, в результате Развозжаев скончался на месте случившегося. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщает издание «Утро.ру», Развозжаев выпал из окна 11-этажного дома, в котором снимал квартиру. 

Развозжаев переехал из Саратова в Москву два года назад. На родине он работал в ГТРК «Саратов». С конца 2016 года  Развозжаев был журналистом программы «Чрезвычайное происшествие» на телеканале НТВ.

Автор: Тимур Румянцев
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