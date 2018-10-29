Бельгийское правительство призвали объяснить пропажу средств со счетов Каддафи

Брюссель, 29 октября. Бельгийские депутаты призывают министра финансов Йохана Ван Овервельдта объяснить пропажу средств с замороженных счетов бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Бельгия взяла на себя политическую ответственность, но это дело начинает принимать международный оборот. Это огромные суммы, которых хватило бы для финансирования вооруженных группировок», — заявил один из депутатов Ахмед Лаауэй.

По его словам, министр должен прекратить «эту плохую игру в прятки» и объяснить, кто дал приказ разморозить счета, и куда исчезли деньги. Лаауэй также призвал финансовый комитет парламента поставить данный вопрос в повестку дня уже на следующей неделе, сообщает бельгийское издание RTBF.

По словам другого депутата бельгийского парламента Жиль Кине, расследованием скандала со счетами Каддафи уже занялась ООН.

Напомним, что активы бывшего руководителя Ливии хранятся в четырех бельгийских банках — BNP Paribas Fortis, ING, KBC и Euroclear Bank. Общая сумма активов оценивается в 14 млрд евро. Совбез ООН заморозил эти счета в конце 2011 года. По информации RTBF, от 3 до 5 млн евро были сняты и переведены ливийским боевикам, ответственным за торговлю людьми. Полковник Каддафи был растерзан толпой в ходе госпереворота 20 октября 2011 года.