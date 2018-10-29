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«Хороший был парень»: десантник Колобок выразил соболезнования семье журналиста Развозжаева

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«Хороший был парень»: десантник Колобок выразил соболезнования семье журналиста Развозжаева

Москва, 29 октября. Ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького в день ВДВ в августе прошлого года Александр Орлов выразил семье журналиста соболезнования в связи с его гибелью.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что журналист свел счеты с жизнью в понедельник. Следствие по факту случившегося начало проверку. Бывшая коллега Развозжаева Юлия Перепелова сообщила, что у журналиста были личные проблемы, не связанные с работой.

«Я все знаю, мне очень жалко, хороший был парень. Приношу соболезнование родным и близким», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хороший был парень»: десантник Колобок выразил соболезнования семье журналиста Развозжаева

Напомним, Развозжаев стал известен после инцидента в Парке Горького, который случился в День ВДВ в августе прошлого года. Орлов ударил корреспондента НТВ во время прямого включения кулаком в лицо. Мировой суд в Москве назначил обидчику журналиста шесть месяцев испытательных работ. Орлов также публично принес извинения журналисту.

Автор: Дарья Смолина
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