Луна станет ближе: зачем России ракета «Ангара-А5В»

Центр имени М. В. Хруничева может приступить к разработке эскизного проекта тяжелой ракеты «Ангара-А5В» уже в 2019 году, заявили в пресс-службе изготовителя ракет-носителей «Протон».

«Мы готовы начать раньше. Контракт на эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» может быть заключен уже в 2019 году. В настоящее время ведем переговорный процесс с госкорпорацией Роскосмос, — сообщил генеральный конструктор входящего в состав Центра Хруничева КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

Ранее предполагалось, что первые работы по созданию тяжелой ракеты-носителя могут стартовать после 2025 года. Первый летный образец «Ангары-А5В» планировалось создать год спустя и еще через год провести первый испытательный пуск.

В настоящее время Роскосмос выполняет контракт по возведению на российском космодроме «Восточный» второго стартового комплекса для запусков ракет семейства «Ангара». Общая площадь объекта составляет 89 гектаров и включает в себя пусковой стол, командный пункт, заправочную башню, транспортно-установочный агрегат, а также различные системы заправки, пожаротушения и т. д.

«Сокращение сроков начала разработки — это действительно хорошие новости, особенно на фоне того, что в Роскосмосе намерены заниматься колонизацией Луны. Для реализации этой задачи России потребуется отправить к ней элементы сначала орбитальной станции, а впоследствии и тех блоков, которые будут составлять основу объекта, располагающегося на ее поверхности. А это много сотен тонн, вывести которые сможет лишь «Ангара-А5В», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

По его же словам, на первых порах «Ангара-А5В» вряд ли сможет выводить в космос грузы массой от 50 тонн, как это делала советская сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия-М», однако преимущество российской разработки может заключаться в том, что она будет конфигурируемой.

«Если же новая «Ангара» будет, как конструктор, менять количество разгонных блоков в зависимости от массы полезной нагрузки, это будет даже лучше. Нужно вывести тяжеленный центральный сегмент окололунной станции — прикрепил к ракете пару лишних разгонных блоков, если необходимо вывести обычный научный модуль — снял их. Это положительно скажется на экономике космической отрасли. Так что благодаря «Ангаре» Луна станет ближе», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ракетный комплекс «Ангара» создавался для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. Он включает в себя легкие носители «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и изделия повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Основой комплекса служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули производства Центра имени М. В. Хруничева.