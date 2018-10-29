«Козлы отпущения»: израильский генерал рассказал о позиции Тель-Авива по С-300 в Сирии

Тель-Авив, 29 октября. Израиль не намерен атаковать российские ЗРК С-300 на вооружении у армии Сирии. При этом Израиль надеется, что сирийцы будут использовать ЗРК по назначению, заявил бывший заместитель начальника Генштаба Израиля, генерал Узи Даян.

Россия поставила в Сирию С-300 после инцидента с самолетом Ил-20 с российскими военными на борту. Самолет был сбит сирийскими ракетами из-за того, что израильская авиация в момент приземления Ил-20 атаковала позиции сирийских военных.

«Мы думаем, что это неадекватная реакция, мы чувствуем себя, как бы это сказать, козлами отпущения», — заявил Даян в комментарии РИА Новости.

Генерал отметил, что Израиль не собирается проводить операции против С-300 при том условии, что сирийцы будут использовать ЗРК по назначению, не будут перехватывать воздушные суда Израиля и атаковать позиции. При этом Даян отрицает вину Израиля в крушении Ил-20.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сирию будут поставлены четыре ЗРК С-300. В течение трех месяцев сирийских военных научат ими управлять.

Самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит 17 сентября при посадке на базу «Хмеймим». Во время спуска четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как сообщили в Минобороны РФ, Израиль уведомил Россию об атаке лишь за минуту до ее начала, не указав нахождение истребителей.

В Минобороны пришли к выводу, что израильские летчики использовали российский Ил-20 в качестве прикрытия и поставили его под удар сирийских ПВО.