Эксперт объяснил, почему Меркель не хочет баллотироваться на пост лидера ХДС

Москва, 29 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается баллотироваться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии», передает Reuters со ссылкой на источник в партии. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин объяснил планы Меркель.

На фоне провальных итогов выборов в Гессене Камкин назвал ожидаемой сообщения о желании Меркель уйти с первых постов. Эксперт отметил, что в настоящее время в Германии не пользуются популярностью ни социал-демократическая партия, ни ХДС.

«Партии второго эшелона активно «отъедают» часть электората. Наблюдается усталость от самой Меркель и от неспособности народных партий дать внятные ответы на вызовы современности», — пояснил он в беседе с RT.

Как подчеркнул Камкин, Меркель понимает, что в случае выдвижения и провала на выборах съезда партии ее политической карьере придет конец, а политический ландшафт страны окончательно сменится чересполосицей.

«Это может привести к процедуре импичмента и досрочных выборов, что означает усиление позиции «Альтернативы для Германии», возможно, «Зеленых», возможно, «Левых», — сказал он.

Как передавало сетевое издание «Утро.ру», о готовности отказаться от поста главы ХДС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на заседании правления консерваторов, комментируя итоги региональных выборов в Гессене, где возглавляемая Меркель партия потеряла 11,3% голосов. Меркель возглавляет Христианско-демократический союз Германии с 10 апреля 2000 года.