Родина мертвых: Роман Носиков о достижениях Украины на пути к лучшей жизни

Помните, с чего начинался «Евромайдан»? С мечтаний о жизни. О другой, лучшей жизни, которая обязательно придет, не может не прийти, когда все, что мешает, будет сметено с тела Украины или же поставлено на положенное самой природой место прислуги.

Помните эти разговоры, эти мечты, эти лозунги и обещания?

Лгать и убивать

«Мы хотим жить по-человечески!»

«Мы хотим жить, как в Европе!»

«Не мешайте нам устраивать нашу жизнь!»

«Почему Россия вмешивается в наши дела?»

«Путин мешает нам жить!»

Сколько было сказано о жизни, сколько обещано. И жизнь эта — иная, лучшая жизнь, богатая, полная комфорта, достоинства, достатка — уже улыбалась украинцам. Уже щедро дарила печенье и обещала больше, намного больше. Нужно было просто убрать то, что мешало ей прийти.

Нужно было сделать всего ничего — сбросить не харизматичного вороватого, хоть и законно избранного президента Виктора Януковича. И подавить Крым с Юго-Востоком — для их же блага, конечно. А для этого нужно было вступить во временный союз с нацистами. «Потом бы с ними разобрались».

Потому что жизнь — не ждет, она проходит где-то мимо, игриво и заманчиво улыбаясь. Ах, как она улыбалась! Ради этого можно было пойти на что угодно.

Ради нее, этой прекрасной жизни, им нужно было убить. Убить «Небесную сотню» (вы же не верите, в самом деле, что это Янукович отдал приказ о расстреле?), убивать «Беркут», убивать крымчан, убивать Донбасс. Убивать Красноармейск и Мариуполь. Убивать Одессу. Убивать Славянск. Убивать Луганск. Убить Киру и Кристину.

И, конечно, же лгать. Лгать про «Небесную сотню», лгать про то, что «нет бандеровцев на Украине», лгать про «кондиционеры» и «самообстрелы».

Убивать и лгать. Лгать и убивать. Убивать и снова лагать. И — снова и снова лгать и убивать. Лгать и убивать — до тех пор пока это не станет одним слитым воедино действием, чем-то вроде кривляния. Только кривляющийся уродует себя, а здесь требуется еще и жертва, и публичная ложь.

Они сделали все, что от них требовала эта красотка. Лгали, убивали, кривлялись. Они переродились в нечто новое.

И она пришла.

Она распахнула им свои объятия.

Она обнимает их уже пять лет.

Не пора ли посмотреть этой пришедшей на Украину после «Евромайдана» новой-лучшей жизни в лицо? Кто же пришел на Украину? Почему эти смелые, эти вольные, эти гидные украинцы боятся посмотреть в глаза своей гостье?

Новая жизнь

На месте арки Дружбы Народов руководитель института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил захоронить Степана Бандеру и Симона Петлюру.

В нескольких районах Киева нет горячей воды. Люди берут штурмом электрички.

Только по официальной статистике, с 2013 по 2016 годы численность работников на Украине сократилась с 21 млн до 18 млн. В целом, экономически активная часть населения не достигает 50%. За рубежом работают примерно 5 млн украинцев. Чаще всего работать за границу уезжают в Польшу, Чехию и Венгрию.

Это ложь, конечно же. Уехали больше. Намного больше.

По состоянию на 2016 год, Украина занимает:

— 186 место из 226 стран и территорий мира по уровню рождаемости;

— 4 место в мире и 3 место в Европе по уровню смертности;

— 5 место в мире по уровню естественной убыли населения;

— 13 место в мире и 8 место в Европе по уровню общей убыли населения.

Но нет худа без добра.

Регулярно празднуются годовщины Голодомора и Майдана. Страна готовится к получению автокефалии, которая будет отмечена в лучших бандеровских традициях — то есть насилием.

Живым на Украине становится все хуже и хуже, живые бегут с Украины в Россию, в Польшу, где о них вытирают ноги, в Венгрию и Чехию. Растут счета за газ, закрываются предприятия, исчезают медицина и правопорядок.



Зато Украина готовится принять в свое лоно потерянных на чужбине сыновей — Петлюру и Бандеру. Множатся улицы и памятники, посвященные Бандере и его сообщникам. Празднуются эсэсовские годовщины.

Украина все меньше подходит для живых и все больше — для мертвых. Для старых, разложившихся на европейских кладбищах мертвецов. Для мертвых идеологий и идей.

Собственно, в этом и заключается ответ. Украина теперь — родина мертвых. Она приготовила себя для них, дорогих и любимых. Они для нее намного важнее, чем живые люди. Живые ей нужны только для того, чтобы подкармливать ими своих мертвых любимчиков.

Страна-могила

Украина — это теперь могила.

Смерть — вот кто пришел на Украину под улыбчивой маской новой-лучшей жизни. Вот кто давал сладкие обещания и ставил условия, напялив на череп маковый веночек. Вот кого украинцы приняли с распростертыми объятиями и кому теперь служат. Вот кто теперь панует во своей сторонце.

Украинцы сами впустили ее, сами выполнили все условия, чтобы ей было здесь хорошо, сами отдали себя ей. Потому что им обещали хорошую жизнь, сытость и возможность гордится — в обмен на отказ от родства, от правды и от совести.

Разрыв с тем, что для человека составляет смысл и содержание его человечности, — это и есть смерть.

А вы, украинцы, не знали? Вам об этом никто не сказал? Никого на Майдане не было, кто бы вам такое сообщил? Никто не читал мелкий шрифт? Ну, хоть с кем договор?

Или что-то шептало вам на ухо про то, что, может быть, не стоит так поступать с Россией, с Донбассом, но вы отмахнулись от этого шепота — так хотелось хорошей жизни и так не хотелось в «Таежный Союз»?

Так вот, согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers (это такая Большая Умная Контора ваших Хозяев), в 2050 году Россия будет занимать первое место на континенте по размерам экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности.

Без этого картина не смотрелась бы полной.