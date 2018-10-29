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Ударный беспилотник ВСУ атаковал село в ДНР

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Ударный беспилотник ВСУ атаковал село в ДНР

Донецк, 29 октября. Жилой дом в селе Старомихайловка под Донецком загорелся после того, как военные ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили зажигательные боеприпасы на данный населенный пункт. Соответствующую информацию приводит в понедельник Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — сообщили журналистам ДАН в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Это повлекло за собой возгорание дома по Днепропетровской улице.

Напомним, 27 октября военные ДНР сбили украинский БПЛА при попытке нанести удар по охраняемому военному объекту республики. 

Автор: Тимур Румянцев
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