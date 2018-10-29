Ударный беспилотник ВСУ атаковал село в ДНР

Донецк, 29 октября. Жилой дом в селе Старомихайловка под Донецком загорелся после того, как военные ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили зажигательные боеприпасы на данный населенный пункт. Соответствующую информацию приводит в понедельник Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — сообщили журналистам ДАН в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Это повлекло за собой возгорание дома по Днепропетровской улице.

Напомним, 27 октября военные ДНР сбили украинский БПЛА при попытке нанести удар по охраняемому военному объекту республики.