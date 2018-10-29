«Нет расколу православия!»: греки России поддержали акцию сенатора от Крыма

Симферополь, 29 октября. Греки России поддержали инициативу руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ с парламентом Греческой Республики, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди о начале акции «Нет расколу православия!» на торжественном мероприятии по случаю Дня Охи, посвященном важнейшему событию в истории Греции, показавшему величие несгибаемой воли греческого народа, сказавшего «нет!» фашизму.

Сенатор отметила, что Россия как правопреемница СССР, сыгравшего ведущую роль в победе во Второй мировой войне, высоко ценит несгибаемую волю греческого народа, ставшего на борьбу с фашизмом.

Ковитиди подчеркнула, что крымские греки вместе со всем народом Крыма сказали свое решительное «нет!» украинскому неонацизму.

«Тем больнее принимать нам, крымским грекам, – сказала Ковитиди, – отказ греческих властей целым семьям в посещении этнической родины лишь потому, что мы крымчане».

Сенатор заметила, что есть вопросы, требующее сегодня объединения воли людей. Один из главных вопросов сегодняшнего дня – это раскол православия.

«Сегодня мы должны сказать наше решительное «нет!» расколу православия», – обратилась к присутствующим Ковитиди.

Решение Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефалии украинских раскольников разделяет и раскалывает весь православный мир, считает сенатор. Россия, инициировавшая в декабре 1912 – январе 1913 года создание Автономной монашеской республики Афон, очень бережно относилась и относится к православию.

«Мы обязаны объединиться всем православным миром и сказать наше решительное «нет!» расколу православия!» – подчеркнула Ковитиди.

Сенатор выразила сердечную благодарность Федеральной национально-культурной автономии греков России за поддержку инициативы «Нет расколу православия!».