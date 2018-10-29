«Замечательный журналист, надежный парень»: коллега рассказал о погибшем корреспонденте НТВ

Москва, 29 октября. Российский корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, погибший утром 29 октября, был светлым и радостным человеком. Об этом рассказал руководитель и ведущий программы «Чрезвычайное происшествие» Марат Сетдиков.

«Он [Развозжаев] никогда и никуда не опаздывал, на сто процентов отрабатывал любой материал. Замечательный журналист, репортер, надежный парень. Только хорошее вспоминается о нем», — рассказал Сетдиков.

Он подчеркнул, что Развозжаев был вежливым и обходительным парнем, с которым было приятно работать и общаться, сообщает KP.RU

Напомним, тело журналиста телеканала НТВ Никиты Развозжаева было найдено около дома, где он снимал квартиру. По предварительным данным, мужчина свел счет с жизнью. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал письмо к супруге, друзьям и родственникам.

Журналист стал известен в 2017 году, когда в парке Горького в Москве во время репортажа на день ВДВ его в прямом эфире ударил хулиган.