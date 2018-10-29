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Россия

Медведев оценил роль госкомпаний в реализации майского указа

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Медведев оценил роль госкомпаний в реализации майского указа

Москва, 29 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения целей майского указа президента РФ необходимо активное участие государственных компаний.

«Это и рост экономики выше мировых темпов, и место России в пятерке крупнейших экономик мира. И чтобы такие планы были реализованы, нужно чтобы активно государственные компании, иные структуры с государственным участием принимали участие в таких мероприятиях», — сказал Медведев в ходе совещания по вопросам развития РЖД.

Глава правительства отметил, что программа развития ОАО «РЖД» направлена на достижение целей майского указа за счет обеспечения эффективной работы одной из крупнейших госкомпаний.

Также в ходе заседания Медведев дал поручение Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку провести консультации с нефтяными компаниями в связи с наблюдающимся в ряде случаев ростом цен на бензин. Глава правительства заявил, что если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто, он введет запретительные экспортные пошлины, чтобы ситуация на рынке была более стабильной.

Автор: Софья Куликова
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