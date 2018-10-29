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Москва подтвердила дату проведения Совета РФ — НАТО

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Москва подтвердила дату проведения Совета РФ — НАТО

Брюссель, 29 октября. Совет Россия — НАТО пройдет 31 октября, сообщает постоянное представительство РФ при Североатлантическом альянсе. Встреча будет проходить на уровне послов.

Российские дипломаты добавили, что ключевыми темами переговоров станут обеспечение военной безопасности (в том числе — в Европе) и предотвращение опасных инцидентов, которые могут привести к эскалации напряженности, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее руководство НАТО заявило о планах провести 31 октября заседание Совета Россия — НАТО.

Ранее министерство иностранных дел России призвало западный военный блок отказаться от воинственной риторики и начать сотрудничать для поддержания мира. По словам замглавы МИД России, отношения между НАТО и Москвой могут быть нормализованы только после того, как альянс откажется от своей политики, направленной на конфронтацию.

Автор: Антон Соколов
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