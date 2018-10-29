Меркель подтвердила отказ баллотироваться на следующих выборах на пост канцлера ФРГ

Берлин, 29 октября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет занимать этот пост до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом глава правительства заявила на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 29 октября.

Меркель сообщила, что намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). По ее словам, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии в декабре.

Кроме того, немецкий политик объявила, что после ухода с должности канцлера Германии не планирует занимать политических постов.

Ранее Меркель утверждала, что посты главы ХДС и канцлера Германии должен занимать один человек. В связи с этим она говорила, что выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии в начале декабря этого года.

Меркель объявила о своем решении в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата партии на региональных выборах в Гессене, где ХДС потерял более 11% голосов по сравнению с результатами прошлых выборов, которые прошли в 2013 году.

Ранее стало известно, что рейтинг политического блока ХДС/ХСС, лидером которого является Меркель, показал рекордно низкий показатель.