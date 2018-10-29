Жертва «подмосковного Отелло» потребует с мучителя 8 миллионов рублей

Москва, 29 октября. Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева, супруг которой отрубил ей кисти рук, намерена взыскать со своего мучителя свыше 8 миллионов рублей за моральный ущерб. Соответствующее ходатайство приобщено судом к материалам дела.

Сумма в размере 8 миллионов 200 тысяч рублей, о которой просит девушка, не включает в себя те денежные средства, которые она потратила на лечение и покупку протезов, передает Telegram-канал Life Shot. При этом отмечается, что подсудимый Дмитрий Грачев не возражал против приобщения ходатайства к делу.

Напомним, инцидент в семье Грачевых произошел 11 декабря прошлого года, когда мужчина похитил супругу и истязал ее в лесу. Сообщалось, что на такие жестокие действия Грачев пошел из ревности. Он нанес жене около десяти ударов топором по запястьям и кистям. Стоит отметить, что супруги являются родителями двоих сыновей.

Впоследствии стало известно, что за месяц до этого инцидента мужчина уже предпринимал подобные действия, однако тогда он угрожал супруге убийством. На жалобу Грачевой участковый ответил отказом, после чего против него возбудили уголовное дело.