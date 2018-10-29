«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

В московском театре «Ленком» прошло прощание с Николаем Караченцовым. Проститься с народным артистом РСФСР пришли не только близкие люди, коллеги и друзья, но и поклонники творчества актера.

Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия. У актера отказали почки. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Актер получил образование в МХАТе, был неразлучен с театром, но зрителям полюбились его многочисленные образы и на экране. В кино Николай Караченцов сыграл около 100 ролей.

«Можно быть формально народным артистом, а можно быть народным по-настоящему. Я не помню ни одного раза, чтобы нас не спросили: «как Николай Петрович, как его здоровье, какие планы и какое настроение?». Это по-настоящему народный артист, любимец народа сильный, любящий жизнь человек, профессионал высочайшего уровня и, слава богу, нам с братом посчастливилось работать с Николаем Петровичем, потом дружить последние годы», – признается Владимир Торсуев, российский и советский киноактер.

«Николай Петрович – проста звезда нашего советского и российского кино, это человек, который вписал свое имя в историю нашей страны. Конечно, это огромная утрата для нас для всех. Это человек, который нам всем показал, что такое любить жизнь, любить зрителя, любить свое дело. Уверен, что многие-многие годы он будет жить в сердцах людей, а значит, он будет жить, значит, он будет с нами», – рассказывает Юрий Торсуев, российский и советский киноактер.

Николаем Караченцовым восхищались не только его коллеги. Перед его талантом не могли устоять и деятели других сфер, не имеющих ничего общего с театром.

«Все спектакли, которые Коля со своими друзьями играл – это был прорыв. Что касается кино – это удаль, мужская сила, мужское начало, человек, который не мог не влюблять в себя не только женщин, но и настоящих мужиков, то есть они были настоящими мужиками, а Коля – верхний представитель. Все, что связано с последними годами его жизни – это борьба за жизнь, это тоже хороший пример для всех для нас, как надо жить, что нужно делать для того, чтобы оставить яркий след. Конечно, нам будет не хватать его», – делится Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист.

Последние 13 лет Николай Караченцов не выходил на сцену и съемочную площадку. В феврале 2005 года Караченцов попал в серьезную аварию, получил черепно-мозговую травму. Он был в коме 26 дней. После лечения стало понятно, что с актерской карьерой придется завязать. Но, несмотря на это, о Николае Петровиче каждый продолжает думать, как о легендарном артисте. Лишь раз после аварии он исполнил короткую роль в продолжении фильма «Белые росы».

«Он со своей любовью останется навсегда со мной. Продолжение своих внуков, сына, невестки, всего моего дома, обихода, всей природы, которая вокруг меня высадилась тоже. Вокруг меня рай. Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет – это были солнечные, радостные дни необыкновенного счастья. Лучше человека в жизни я не знаю и не видела. Грустно, когда сам этот аккумулятор погас, но остается чувство, чувство огромной любви к нему, признательности и от меня благодарности за то, что он был в этом мире», – делится Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова.

В московском театре «Ленком», которому Караченцов посвятил всю свою работу, актеру в последний раз аплодировали. Вечером 29 октября в память о Караченцове в театре будет сыгран спектакль «Юнона и Авось». Актера похоронят на Троекуровском кладбище.