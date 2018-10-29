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«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

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В московском театре «Ленком» прошло прощание с Николаем Караченцовым. Проститься с народным артистом РСФСР пришли не только близкие люди, коллеги и друзья, но и поклонники творчества актера.

Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия. У актера отказали почки. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком. Актер получил образование в МХАТе, был неразлучен с театром, но зрителям полюбились его многочисленные образы и на экране. В кино Николай Караченцов сыграл около 100 ролей.«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

«Можно быть формально народным артистом, а можно быть народным по-настоящему. Я не помню ни одного раза, чтобы нас не спросили: «как Николай Петрович, как его здоровье, какие планы и какое настроение?». Это по-настоящему народный артист, любимец народа сильный, любящий жизнь человек, профессионал высочайшего уровня и, слава богу, нам с братом посчастливилось работать с Николаем Петровичем, потом дружить последние годы», – признается Владимир Торсуев, российский и советский киноактер.

«Николай Петрович – проста звезда нашего советского и российского кино, это человек, который вписал свое имя в историю нашей страны. Конечно, это огромная утрата для нас для всех. Это человек, который нам всем показал, что такое любить жизнь, любить зрителя, любить свое дело. Уверен, что многие-многие годы он будет жить в сердцах людей, а значит, он будет жить, значит, он будет с нами», – рассказывает Юрий Торсуев, российский и советский киноактер.

Николаем Караченцовым восхищались не только его коллеги. Перед его талантом не могли устоять и деятели других сфер, не имеющих ничего общего с театром.«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

«Все спектакли, которые Коля со своими друзьями играл – это был прорыв. Что касается кино – это удаль, мужская сила, мужское начало, человек, который не мог не влюблять в себя не только женщин, но и настоящих мужиков, то есть они были настоящими мужиками, а Коля – верхний представитель. Все, что связано с последними годами его жизни – это борьба за жизнь, это тоже хороший пример для всех для нас, как надо жить, что нужно делать для того, чтобы оставить яркий след. Конечно, нам будет не хватать его», – делится Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист.

Последние 13 лет Николай Караченцов не выходил на сцену и съемочную площадку. В феврале 2005 года Караченцов попал в серьезную аварию, получил черепно-мозговую травму. Он был в коме 26 дней. После лечения стало понятно, что с актерской карьерой придется завязать. Но, несмотря на это, о Николае Петровиче каждый продолжает думать, как о легендарном артисте. Лишь раз после аварии он исполнил короткую роль в продолжении фильма «Белые росы».«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

«Он со своей любовью останется навсегда со мной. Продолжение своих внуков, сына, невестки, всего моего дома, обихода, всей природы, которая вокруг меня высадилась тоже. Вокруг меня рай. Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет – это были солнечные, радостные дни необыкновенного счастья. Лучше человека в жизни я не знаю и не видела. Грустно, когда сам этот аккумулятор погас, но остается чувство, чувство огромной любви к нему, признательности и от меня благодарности за то, что он был в этом мире», – делится Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова.

В московском театре «Ленком», которому Караченцов посвятил всю свою работу, актеру в последний раз аплодировали. Вечером 29 октября в память о Караченцове в театре будет сыгран спектакль «Юнона и Авось». Актера похоронят на Троекуровском кладбище.«Человек, который вписал свое имя в историю». В Москве простились с Николаем Караченцовым. ФАН-ТВ

Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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