Путин сменил посла России в Сирии

Москва, 29 октября. Александр Ефимов занял пост посла России в Сирийской Арабской Республике вместо Александра Кинщака. Соответствующие указы подписал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

Исходя из информации, представленной на сайте министерства иностранных дел России, ранее Ефимов работал на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике», — говорится в указе​​​, размещенном на портале правовой информации.

Кинщак был освобожден от должности другим указом российского лидера.

Напомним, 8 октября Путин освободил от должности спецпредставителя по торгово-экономическим связям с Украиной.