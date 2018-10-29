Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Москва, 29 октября. В ряде регионов Северо-Западного федерального округа выпали первые осадки в виде снега. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 14 дней ожидается прояснение неба над регионами СЗФО и временный перерыв в череде дождей с мокрым снегом.

По данным Гидрометцентра, к середине недели в Санкт-Петербурге похолодает до нуля градусов. Ожидаются небольшие дожди и туман. Атмосферное давление снизится до 770 миллиметров ртутного столба.

В Москве зимняя погода установится не раньше второй декады декабря. На следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется снижение вероятности осадков. Температура воздуха опуститься до минус трех градусов. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В Среднем Поволжье синоптики обещают снижение облачности и уменьшение количества осадков. В ближайшие две недели столбики термометров опустятся до четырех градусов ниже нуля. Ожидается слабый гололед, который будет обусловлен повышенной влажностью.

Над черноморским побережьем России зима ожидается нескоро. В ближайшие недели в регионе ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, передает «Свободная пресса».