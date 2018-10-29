«Цель Волкера — уничтожить Украину»: Монтян возмущена словами представителя Госдепа о росте цен на газ

Украинские СМИ цитируют заявление спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о повышении цен на газ для населения страны. Американский представитель, осуществляющий непосредственную связь между Белым домом и администрацией президента Украины, заявил в частности, что подобная мера «будет способствовать стабильности в энергосекторе Украины», — но когда наступит холодная погода, повышение цен «может вызвать трудности у некоторых людей».

О том, чем в реальности вызван рост цен на газ для украинцев и к чему он приведет, в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала украинский общественный деятель Татьяна Монтян.

«У меня, к счастью, газа нет, — заявила она. — Но это повышение бьет по всем».

Дело в том, что подорожание газа влечет рост цен на все остальные товары по экспоненте, отмечает с возмущением Монтян.

«Лично я особо не заморочусь, для меня это не особо существенная сумма, — продолжила собеседник ФАН. — Но для многих людей это просто смерть от холода. Например, в украинских селах, где нет другого отопления, где за предыдущие годы уже вырубили всю древесину».

Однако зачем, в таком случае, спецпредставитель Госдепа США пытается оправдать повышение цен за газ на Украине?

«Цель Волкера, как и всех американцев, — уничтожить Украину, — отрезала Монтян. — Поэтому чего тут удивительного? К этой цели товарищи и движутся».

Касательно конкретных действий украинских органов власти общественница заявила, что киевское правительство страны «как раз для этого и поставлено в качестве ликвидационной комиссии».

«Чтобы уничтожить страну, чтобы здесь осталось несколько миллионов человек обслуги, — уверена . — А те, кто еще из себя хоть что-то представляют, чтобы свалили мыть задницы в Польшу или собирать клубнику. А остальные — вымерли».

Что же при таком сценарии ожидает Украину, спросил у общественницы корреспондент ФАН. Монтян за словом в карман не полезла.

«Я не знаю, что там англосаксы себе думают. Думаю, им наплевать. Им нужна помойка на границе с Россией, лично ей [России] враждебная», — заявила Монтян.

Если такое положение дел устраивает Россию — то «флаг ей в руки», добавила она.