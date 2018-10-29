Москва, 29 октября. Запрет говорить на русском языке стал одной из причин продолжающейся гражданской войны на Украине. Такое мнение в понедельник высказали эксперты, принимающие участие в круглом столе «Что ждет русский язык на Украине», который проходит в Москве.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, участники дискуссии напомнили, что сегодня для 95% жителей Украины русский язык является родным. При этом в стране принимаются законы, которые запрещают транслировать российские телеканалы, а также преподавать на русском языке в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

Эксперты также фиксируют значительные изменения в украинском языке. Они предполагают, что киевские власти намеренно меняют его, чтобы сделать максимально непохожим на русский.

«Власти Украины так заигрались, что украинский язык сейчас с трудом узнают те, кто учил его в школе, что вызывает затруднения в повседневном использовании языка», — констатируют специалисты.

За отказ использовать в повседневной жизни государственный язык жителей Украины могут наказать тюремным заключением до полугода. О введении соответствующего наказания в настоящее время дискутируют в Киеве.

Парламент Украины в октябре одобрил проект закона «О языках», согласно которому за использование русского языка в общественных местах могут появиться штрафы. Осенью прошлого года киевские власти приняли новый закон об образовании, который ввел запрет на обучение в школах страны с пятого языка на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия назвала данный закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам Украины.

Ранее эксперты объяснили, почему, несмотря на действия властей, Украина не сможет забыть русский язык.