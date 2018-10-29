Киев, 29 октября. Хозяйственный суд Донецкой области постановил взыскать с «Укрзализныци» почти миллиард гривен долга по кредитным договорам в пользу российского банка.

Суд частично удовлетворил иск «ВТБ Банка» и постановил взыскать с регионального филиала публичной акционерной компании «Укрзализныца» — «Донецкой железной дороги» — 933 миллиона гривен. Напомним, банк требовал от «Донецкой железной дороги» вернуть 1,13 миллиарда гривен в связи с ненадлежащим выполнением кредитных договоров.

Суд принял соответствующее решение 4 октября. По информации издания «УНИАН», суд принял решение о взыскании задолженности, несмотря на закон о моратории на принудительное взыскание средств за долги «Донецкой железной дороги». Материалы опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.