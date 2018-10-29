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Депутаты предложили приравнять коррупцию к государственной измене

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Депутаты предложили приравнять коррупцию к государственной измене

Москва, 29 октября. Депутаты партии «Справедливая Россия» на очередном съезде озвучили необходимость приравнять коррупцию к измене Родине.

Депутаты от «Справедливой России» во время съезда заявили, что необходимо ужесточить наказание за дачу и получение взяток. По их мнению, нужно полностью убрать условные сроки за подобные преступления, конфисковывать незаконно нажитые активы, а также лишать коррупционеров государственной пенсии.

По словам эксперта Федора Бирюкова, в России проблема с коррупцией госслужащих совмещена со статусом неприкосновенности.

«Здесь еще процветают натуральное такое махровое барство, безнаказанность. И, по сути дела, ощущение себя иной кастой, если даже не другим народом», — заявил Бирюков в беседе с «Царьградом».

Он подчеркнул, что государству необходимо заняться проблемой коррупции, перезапустив экономическую и политическую систему страны.

По словам заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, победить коррупцию можно только уменьшив коррупционные проявления в стране.

Он подчеркнул, что нужно уменьшать роль человеческого фактора при выполнении чиновниками определенных функций. Одна из мер — предоставление услуг населению в электроном виде.

Автор: Денис Коробейников
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