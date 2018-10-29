В МИД РФ назвали колоссальной проблемой вступление Украины и Грузии в НАТО

Москва, 29 октября. Вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс станет колоссальной военной и экономической проблемой, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению сотрудника внешнеполитического ведомства, присоединение Киева и Тбилиси к составу НАТО обернется необходимостью создания российского «оборонительного пояса» в городе Сочи. При этом Келин обратил внимание, что на его выстраивание потребуются немалые ресурсы.

Напомним, Киев после государственного переворота в 2014 году отказался от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в НАТО назвали главной целью внешней политики страны. В начале сентября президент Украины Петр Порошенко предложил внести поправки в конституцию, где реализация полноправного членства страны в НАТО и Евросоюзе объявляется стратегическим курсом государства.

Однако многие общественные и политические деятели отрицательно отреагировали на такое стремление украинских властей. Заявления прозвучали и внутри Украины. Так, экс-премьер-министр страны Николай Азаров поддержал слова экспертов о том, Киев не примут в НАТО в ближайшие 20 лет. Для того, чтобы соответствовать стандартам этой организации потребуются десятилетия, обратил внимание он.