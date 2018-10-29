«Мы должны пойти на этот шаг»: Гройман объяснил, почему надо ликвидировать «Нафтогаз»

Киев, 29 октября. Украинские власти намерены ликвидировать «Нафтогаз», который является крупнейшей государственной компанией. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это является обязательным условием Евросоюза, который с некоторых пор стал одним из главных кредиторов Украины. Западные партнеры настаивают на том, чтобы добычей газа, его транспортировкой и хранением занимались разные структуры.

«В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно: это предусматривает европейское законодательство. Таково требование ЕС, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявил глава правительства в интервью изданию «Укринформ».

В то же время Гройсман подчеркнул, что Украина не торопится ликвидировать «Нафтогаз», поскольку в таком случае Киев потеряет возможность взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов.

Напомним, что в мае «Нафтогаз» начал процедуру взыскания с России 2,6 млрд долларов. Речь идет о сумме, которую Москву обязал выплатить Стокгольмский арбитраж по делу о недопоставках газа на Украину.

Российская сторона же пытается оспорить данное решение, поэтому не торопится выплачивать компенсацию. По словам руководства «Газпрома», у компании нет уверенности, что Украина вернет выплаченные ей деньги в случае, если Москве все же удастся оспорить решение арбитражного суда. Что же касается самого приговора, то оно, как считают представители российского газового гиганта, было вынесено с нарушениями.