«Запахло жареным»: эксперт объяснил, почему европейские лидеры «упали в объятия Путина»

Москва, 29 октября. Эксцентричное решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности заставило «жирафов в Западной Европе» резко изменить свое отношение к России, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Ордуханян отметил, что встреча лидеров России, Франции и ФРГ на саммите в Стамбуле лишний раз доказала, что Россия выступает сильнейшим актором мировой политики. Очевидно, что создание альянса Россия – Китай – Западная Европа во многом стало возможно благодаря «выходкам и экзерсисам» президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пошли на сближение с российским лидером Владимиром Путиным самостоятельно и «абсолютно сознательно».

«Европа прекрасно понимает, кто действительно является тем, кого они называют action man, человеком, который делает дело. Человеком, от которого зависит эта ситуация. И Путин сейчас выступает именно в этом качестве», — заявил эксперт в комментарии «Царьграду».

Также Ордуханян считает, что последней каплей стало заявление Трампа о выходе из ДРСМД. Европа на протяжение десятков лет выстраивала антиядерную риторику для собственной безопасности. Но Трамп разрушил многолетние усилия своим заявлением. Меркель и Макрон поняли, что «запахло жареным», поэтому другого выхода, кроме как упасть в объятия Путина, у Европы не остается.

Ордуханян добавил, что на данном этапе важно развернуть самую широкую пропагандистскую кампанию, антивоенную прежде всего. Эксперт считает, что России необходимо работать совместно с Западной «здоровой частью Европы», а не с Восточной, где остались «холопы США», вроде Украины, Польши и Прибалтики.