«Она не бетонная голова»: что скрывается за слухами об уходе Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ХДС, позже тему развили немецкие СМИ. Также появилась информация, что она не планирует в 2021 году бороться за пост федерального канцлера.

Сообщается, что Меркель поделилась своими планами с однопартийцами, при этом, по данным источников, речи о ее уходе с поста канцлера пока не идет.

По мнению заместителя директора, руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, Ангела Меркель дала понять, что в вопросе председательства в ХДС она готова прислушаться к мнению руководства партии. Как считает эксперт, ее решение может скрывать возможность как минимум трех сценариев.

«Первое, Ангела Меркель послала сигнал, что поступит так, как решит партия, — отметил Белов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Решать будет не она — Ангела Меркель, — а партия. Если партия попросит ее стать кандидатом на пост председателя, она будет кандидатом. Если партия попросит ее не выдвигать свою кандидатуру, она не будет выдвигаться».

Этот вопрос, скорее всего, решится в течение ноября, поскольку выборы председателя Христианско-демократического союза должны состояться в начале декабря 2018 года, подчеркнул германист.

«Второе. С высокой долей вероятности — будет она кандидатом [на пост главы ХДС] или не будет она кандидатом, изберут ее или не изберут — она останется федеральным канцлером, поскольку на сегодняшний момент партия заинтересована в большой коалиции,» — продолжил эксперт. «И третье. Развитие событий может быть непредсказуем, и вполне возможно, что в ходе дискуссии в рамках правления или партийного съезда будет принято решение, что партия меняет партнеров. Через вотум недоверия, который выдвинет Ангела Меркель, бундестаг переизберет новое коалиционное правительство, и жизнь продолжится», — считает Владислав Белов.

Он напомнил, что именно такая ситуация сложилась в Германии в прошлом году, когда ХДС разорвала соглашение о большой коалиции, создав так называемую «Ямайскую коалицию».

«Ямайская коалиция», или Коалиция «Ямайка» (нем. Jamaika-Koalition) — так на политическом жаргоне Германии называют коалицию трех партий — ХДС/ХСС, Свободной демократической партии и «Зеленых». Происхождение фразеологизма связано с цветами государственного флага Ямайки, которые соответствуют партийным цветам ХДС/ХСС (черный), Свободной демократической партии (желтый) и «Зеленых».

«Мой вариант: наиболее вероятно, что Ангела Меркель будет кандидатом на выборах главы ХДС и, соответственно, останется канцлером. Примерно с такой же вероятностью Ангела Меркель не будет переизбираться, но сохранит пост федерального канцлера. Таким образом, вероятность, что при Меркель большая коалиция сохранится, очень велика при любом развитии ситуации — будет она председателем партии или нет», — подчеркнул эксперт.

По словам руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, поведение Меркель — знак того, что она исключительно опытный политик.

«Она просто очень умный политик. Она показывает, что она не бетонная голова. Она прекрасно понимает ситуацию: нужна консолидация партий, нужно прекратить все распри. Ангела Меркель следует своим же предложениям консолидировать партию перед выборами», — подчеркнул Владислав Белов.

Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года. Журнал Spiegel считает, что возможные планы Меркель уйти с поста председателя ХДС могут быть связаны с неудовлетворительными результатами христианских демократов на земельных выборах в Гессене, что свидетельствует о серьезном кризисе партии.

Тем временем The Associated Press (AP) сообщает, что Ангела Меркель не будет переизбираться на пост канцлера Германии в 2021 году, и нынешний срок станет для нее последним. В настоящее время Меркель занимает этот пост четвертый раз подряд.