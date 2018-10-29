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Экономика

Курс доллара вырос до 65,74 рубля

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Курс доллара вырос до 65,74 рубля

Москва, 29 октября. Курс американской валюты вырос на открытии торгов Московской биржи 29 октября, к 10.00 по московскому времени курс доллара поднялся на 18 копеек и составлял 65,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник.

По имеющейся информации, в течение следующего часа в понедельник рубль отыграл практически полностью это падение — к 11.00 за американский доллар давали 65,74 рубля.

Отмечается, что курс евро на открытии торгов вырос на 17 копеек и составлял 75,12 рубля, пишет «Свободная пресса».

Во время торгов индексы Московской биржи и РТС демонстрировали отрицательную динамику. Первый снизился на 0,1% до отметки 2291,2, второй — на 0,1% и составил 1097,25 пункта.

Автор: Алексей Громов
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