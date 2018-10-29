Климкин обвинил поляков в намеренной порче украинских фруктов и ягод



Киев, 29 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашел виновника порчи украинских продуктов. Однако на этот раз все беды на голову Киева посыпались не с подачи коварной Москвы. Теперь глава МИД Украины указал грозным перстом на Варшаву.

По его словам, поляки специально портят украинские продукты, которые отправляются на продажу в страны Евросоюза. Он напомнил, что Украина начала экспортировать в ЕС, и в частности, в Польшу, фрукты и ягоды, однако из-за того, что грузовики с этой продукцией часто застревают в пробках на границе, товар начинает портиться.

«И что дальше? У нас есть впечатление, что иногда это делается намеренно, - посетовал Климкин.

По его мнению, Польша можно сказать специально отменила так называемый «зеленый коридор» на границе с Украиной, спровоцировав скопление бешеных очередей на границе.

«Эта ситуация меня не просто не удовлетворяет, она меня фундаментально раздражает», — признался он в интервью местному изданию «Укринформ».

В настоящее время ситуация на границе этих стран действительно непростая, и желающие пересечь ее вынуждены ждать по восемь, а то и десять часов.

Однако, как отмечает газета KP.RU, во многом виноваты в этом как раз сами украинцы, а именно, так называемые «евробляхеры», которые не хотят растаможивать приобретенные в Польше подержанные иномарки, и оставляют польские номерные знаки.

Чтобы не лишиться еврономеров, им приходится выезжать в Польшу, а потом возвращаться на Украину. По данным польских пограничников, свыше 37% трансграничного движения составляют именно такие хитрые украинцы.

Климкин при этом не отрицает, что в пробках виноваты «евробляхеры».

«Конечно, это и наша ответственность, в частности, количество «евроблях», и мы это знаем», — заметил он.

Но тут же снова поспешил заявить, что при всем этом «должно быть больше общих пунктов таможенного и пограничного контроля».



После министр решил пристыдить Польшу, тем самым, очевидно, желая мотивировать к активным действиям.

«Где наши задачи — будем работать, там, где ваши — работайте. Где нужна Еврокомиссия — привлекаем и ее. Но оставлять все, как на границе сейчас, — это реальный позор», — заключил Климкин.

Стоит отметить, что Польша ранее согласилась увеличить количество пропускных пунктов на границе для граждан Украины с четырех до восьми, в то время, как на территории самой Украины подъездных путей к границе категорически не хватает. На это ранее указывал и глава комитета Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

В апреле этого года накануне пасхальных праздников депутат предупредил, что на приграничных пунктах пропуска будет наблюдаться традиционный коллапс. При этом он выразил уверенность, что ситуация может измениться, но для этого и сами украинцы должны начать прикладывать немалые усилия.